Stadtgarten in Neuss : Modell-Bauer feiern am Weiher

Neuss Ein Hauch von Hochsee: Rund 30 Schiffe ließen die Mitglieder des Schiffsmodellbauvereins Neuss bei ihrem Sommerfest am Weiher zu Wasser.

Dieter Enkel erinnert sich noch gut an den Schreckmoment. „Plötzlich brannten die Haare der Frau“, sagt der 80-Jährige. Doch Entwarnung: Es handelte sich dabei lediglich um eine kleine weibliche Puppe – eine von zwei „Passagieren“ auf seinem Modellschiff Molli –, deren blonde Haarbedeckung ein wenig zu nah an die Dampfmaschine gekommen war, die für den Antrieb des Modells sorgt. Es war nur eine von vielen kleinen Anekdoten, die die Mitglieder des Schiffsmodellbauvereins Neuss jetzt bei ihrem großen Sommerfest austauschten.

Knapp 30 Modelle ließen die Experten im Weiher im Stadtgarten – den hat der Verein nämlich inklusive einer Hütte gepachtet – zu Wasser. Viele Spaziergänger und Fahrradfahrer legten am Sonntag einen Zwischenstopp ein, um die Fischkutter, Schnellboote, Schlepper, Yachten und Co. zu bestaunen.

Dieter Vogels aus Neuss kam am Sonntag unter anderem mit seinem Versorger-Schiff „Grampian Pride“ in den Stadtgarten – ein Modell in Feuer-Rot im Maßstab 1:40, an dem der 80-Jährige bereits seit 2013 tüftelt. So richtig fertig ist er nie. „Es gibt immer etwas zu tun, jeden Tag zwei bis drei Stunden“, sagt der Senior. Angefangen habe er mit dem Modellbau im Jahr 1975, musste das Hobby aber berufsbedingt 30 Jahre ruhen lassen. Angetrieben wird die Grampian Pride mit einem Elektromotor – das gilt auch für den großen Kran, der mit viel Liebe zum Detail ausgearbeitet wurde. Auch in seinem benachbarten Hochsee-Schlepper fällt eine Kleinigkeit direkt ins Auge – eine winzige Neuss-Fahne.