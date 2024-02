Papier wirkt wie Stein Goekhan Erdogan übergibt Skulptur an Sels-Museum in Neuss

Vor knapp einem Jahr zeigte das sogenannte Feldhaus wie vielfältig Papier sein kann und präsentierte das Material so, wie man es noch nie gesehen hat. Darunter waren auch die Skulpturen des Frankfurter Künstlers Goekhan Erdogan: Seine Objekte erinnerten an Steine, doch handelte es sich bei den Blöcken, die dort in der Mitte des Raumes ausgestellt waren, nicht um Stein, sondern um Papier. Genauer gesagt: Um Kopierpapier, auf dem Erdogan sein Passbild in mehrfacher Ausführung ausgedruckt hat. Die verschiedenen Versionen hat er übereinandergeschichtet, geleimt und gepresst, bis daraus jene blockartigen Objekte entstanden sind. Im Anschluss hat er sie mit verschiedenen Holzbearbeitungstechniken bearbeitet. Und so zeigten sich seine Objekte der ausgestellte Werkgruppe in verschiedenen Variationen: Mal war ihre Oberfläche glatt und glänzend wie Marmor, mal sind noch Spuren der Bearbeitung erkennbar. „Insbesondere die marmorne Anmutung der teils samtglatten Oberflächen verleiht seinen Arbeiten dabei eine skulpturale Qualität. So wird das Papier – über seine bisherigen Eigenschaften als künstlerisches Medium hinaus – im Kontext von Skulptur erlebbar“, heißt es vom Museum. Der 1978 in Frankfurt geborene Künstler wurde außerdem vor zwei Jahren mit dem „Paper Art Award“ ausgezeichnet.