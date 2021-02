Bauer & Schaurte in Neuss : Scheitert der Name „Inbusstraße“ am Markenrecht?

Scheitert der Name „Inbusstraße“ am Markenrecht?

Neuss Der Namensvorschlag für das frühere Areal der Schraubenfabrik Bauer & Schaurte wurde vom Stadtarchiv verworfen. Die von der Verwaltung angeregte Bezeichnung einer Erschließungsstraße als Werkstraße war dem Gremium aber auch zu banal.

Normalerweise „entscheidet“ der Kulturausschuss nach festen Grundsätzen über Benennung und Umbenennung von Straßen. Aber in Zeiten der Corona-Pandemie ist nichts normal, und so durfte auch in der Zoom-Konferenz nur diskutiert werden, ob zwei Straßen im neuen Inbusviertel in der Nordstadt „An der Dreherei“ und „Werkstraße“ heißen sollen. Die Entscheidung darüber kann allein der Rat fällen. Wobei: die „Werkstraße“ fiel sofort durch.