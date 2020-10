Kostenpflichtiger Inhalt: Schausteller aus Neuss : Josef Kremer will mit „Holzheimer Schnellimbiss“ spätestens im Frühjahr zurückkehren

Schausteller Josef Kremer (r.) mit seinem Sohn Felix. Foto: Simon Janßen

Neuss Mission erfolgreich! Mit diesem Fazit zog Josef Kremer am Freitag einen Schluss-Strich: Seit April war der bekannte Neusser Schausteller mit seinem „Holzheimer Schnellimbiss“ an der Vereinsstraße in Holzheim präsent – in den ersten Monaten sogar sieben Tage pro Woche.