Stadtbibliothek Neuss : Schaurige Lektüretipps für düstere Oktoberabende

Neuss Im Spuk- und Halloweenmonat sucht so mancher Gruselfan nach Geschichten, die einem einen Schauer über den Rücken jagen. Fünf Tipps.

4. Grusel und Spannung für Erwachsene Vor fünfundzwanzig Jahren zogen Maggie Holt und ihre Eltern in ein viktorianisches Anwesen namens Baneberry Hall. Sie verbrachten dort drei Wochen, bevor sie mitten in der Nacht flüchteten. Nach dem Tod ihres Vaters kehrt Maggie nach Baneberry Hall zurück. Als die Tage vergehen, beginnt Maggie zu glauben, dass jemand – oder etwas – sie dort offenbar nicht haben will und dass sie wieder in Gefahr sein könnte. „Home – Haus der bösen Schatten“ von Riley Sager, das in diesem Jahr 2022 im DTV-Verlag erschienen ist, bietet Grusel und Spannung.