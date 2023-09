SC Grimlinghausen Präsident Ramakers mahnt Sportplatzsanierung an

Die Delegierten des SC-Grimlinghausen haben Bernd Ramakers einstimmig in seinem Amt als Präsident bestätigt. Zu seinem Stellvertreter wurde Marcos Martinez Mora gewählt. Dem Präsidium gehören ferner die Vorsitzenden der Abteilungen an: Stefan Kappes für den Bereich Tennis (TC Rot-Weiss), Clemens Hüsgen für die Reitsportabteilung (RSV) und Dirk Alertz für den Fußball und Breitensport. Der SC ist mit seinen 1466 Mitgliedern der größte Verein im Ort. Die Reitsportabteilung mit den Voltigierern ist zwar am Nixhof beheimatet, wo gerade mit Landeshilfe die Reithalle saniert werden konnte, Tennis und Fußball werden aber auf der Bezirkssportanlage Grimlinghausen gespielt. Um deren notwendige Reparatur müsse aber noch gerungen werden, sagte Ramakers, der unter anderem die nicht mehr funktionierende Drainage unter dem Ascheplatz monierte. Sie führt dazu, dass bei Regen aus dem Platz schnell ein Gewässer wird. Der Bezirksausschuss hatte zuletzt einstimmig der Sanierung der Sportanlage zugestimmt, erinnerte Ramakers, der als CDU-Stadtveordneter diesem Gremum vorsitzt. „Die SC-Sportlerinnen und Sportler hoffen nun, dass die vom Sportausschuss eingesetzte Arbeitsgruppe Sportentwicklung sich für die Sanierungsmaßnahmen der Bezirkssportanlage einsetzt, damit der Spielbetrieb weiter gewährleistet bleibt.