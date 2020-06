Saunalandschaft in Neuss : „Wellneuss“ beendet die Pandemie-Pause

Saunalandschaft in Neuss

Neuss Die Saunalandschaft „Wellneuss“ nimmt ab Mittwoch, 24. Juni, ihren Betrieb – bis auf das Dampfbad – wieder auf. Massagen sind in der Wellnessanlage bereits ab sofort wieder möglich. Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz freut sich, dass die Saunalandschaft nach der Corona-Pause wieder öffnen kann.

Die Öffnung erfolgt auf Basis des Erlasses des Landes NRW vom 15. Juni und in Absprache mit dem Gesundheitsamt. Natürlich sind Hygiene- und Abstandsregeln auch in der Wellness- und Saunalandschaft zu beachten.

„Aber das haben die Bürger ja bereits gut verinnerlicht“, sagt Lommetz. „Wir spüren – auch mit Blick auf Anfragen, die uns über die Sozialen Medien erreicht haben – eine große Vorfreude, dass es wieder losgehen kann.“ Die Abstandsregeln gelten natürlich auch direkt in den Sauna- und Restaurantbereichen. Matthias Braun, Geschäftsführer der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH, betont, dass „ein Besuch dadurch möglicherweise sogar noch entspannter“ werde.

Im Außenbereich gibt es aufgrund des weitläufigen Geländes ohnehin reichlich Platz für die Besucher. Sie können sich dort gut verteilen. Im Innenbereich – zum Beispiel in Umkleiden und Duschen – wird das Konzept an die Umstände angepasst. Zwischen Eingang und Umkleidebereich müssen die Besucher einen Mund-Nase-Schutz tragen, auf der Anlage selbst dann nicht mehr. Zudem müssen sie sich aufgrund der behördlichen Vorgaben mit ihren Personalien registrieren. Formulare dazu und weitere Hinweise werden in den kommenden Tagen auf www.wellneuss-online.de bereitgestellt.