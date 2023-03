Frühjahrsputz in Neuss Saubertag in Hoisten soll ein fester Termin werden

Aus dem Gillbach zogen Klaus Erlenkamp und Marcel Hart ein Set Reifen, einen Staubsauger, ein Aquarium und Blumenkübel. Der Frühjahrsputz fand erstmalig statt und soll, gemeinsam mit einem Aufräumtag im Herbst, in den Jahreskanon des Stadtteils fest integriert werden. „Es war ein Versuch und der hat sich voll gelohnt,“ zeigen sich die Organisatorinnen am Ende zufrieden: „Die Hoistener sind super.“ Neben Einzelpersonen oder Paaren, die auch mit Rad plus Anhänger unterwegs waren, kamen auch Familien, die den gesammelten Müll im Bollerwagen zum Kirmesplatz schafften. „Das war eine tolle Aktion und gut für das Gemeinschaftsgefühl im Dorf,“ so Susanne Röhs. Zum Abschluss stärkten sich alle mit Lebensmitteln – gespendet vom Edeka-Markt Schäfer an der Hochstadenstraße.