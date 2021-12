Vorstellungen in Neuss : Satirischer Jahresrückblick im Theater am Schlachthof

Satirischer Jahresrückblick im Theater am Schlachthof

Vorstellungen in Neuss

Neuss Die Premiere ist bereits ausverkauft, für die restlichen vier Termine gibt es noch Karten. Das Theater bestuhlt die Säle wieder mit Abstand, es gilt die Maskenpflicht.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und passend dazu lädt das Theater am Schlachthof (TaS) zu einem Jahresrückblick ein: An fünf Terminen präsentieren Eddy Schulz und Jens Spörckmann ab Freitag, 10. Dezember, eine satirisch-musikalische Jahreszusammenfassung unter dem Titel „Das war`s dann wohl 2021“.

Denn auch, wenn es in diesem Jahr wenig zu feiern und zu lachen gab, so sagt der Archivar Alfred Sülheim (Jens Spörckmann), bekannt aus der Kabarett-Reihe „Rathauskantine“, so ist doch einiges passiert. Gemeinsam mit dem Musiker Eddy Schulz verspricht er eine scharfzüngig kommentierte Jahreszusammenfassung: Es geht um den Wahlkampf, die Klimakrise und den Comebacks des Jahres („Abba“, „Wetten, dass …“, „TV Total“), aber auch um die Ergebnisse der Ampel-Koalitionsverhandlungen und um den neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, dem sogar ein eigenes Lied gewidmet wird.