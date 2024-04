Besuch der SPD-Bundesvorsitzenden Warum Donald Trump Saskia Esken in Neuss irritierte

Neuss · Die Bundesvorsitzende der SPD war am Sonntag zum ersten Mal in Neuss zu Gast. Beim Format „Linksbündig“ gab sie Einblicke in ihre Biografie und bewertete die politische Welt-Lage. Bevor es losging, gab es allerdings ein „Treffen“ mit Donald Trump.

28.04.2024 , 15:08 Uhr

SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken im Talk mit dem Kreisvorsitzenden Daniel Rinkert. Foto: Wolfgang Walter