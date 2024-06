Auftritt in Neuss Sarah Hakenberg begeistert mit bissigem Humor und Musik

Hakenberg begleitete sich auf dem Flügel und mit der Ukulele: Dieses kleine Instrument liebe sie, wie sie sagt, weil sie nicht dahinter verschwindet: „Hinter der Gitarre bin ich nicht so gut zu sehen.“ So hört sich Selbstironie an. Sie hatte kleine Geschichten mitgebracht wie die von den drei Frauen, die einen Pool von sechs, sieben und acht Metern Länge im Garten für den perfekten Sommer daheim haben. So kann Umweltbewusstsein aussehen. Hakenberg verblüfft mit ihrer blühenden Fantasie. Die Pool-Geschichte endet dramatisch: Sie verliert ihren Mann, weil der beim Eincremen einer Pool-Benutzerin Feuer gefangen hatte.