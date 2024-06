Einsatz-Simulation in Neuss Sanitäter üben für Ernstfall bei Fußball-Europameisterschaft

Eine Kolonne von 25 Einsatzfahrzeugen des Sanitäts- und Rettungsdienstes, von Feuerwehr, THW und Notfall-Seelsorge wird am Sonntagmorgen mit Blaulicht unterwegs sein – und sicher für Aufsehen sorgen. Aber keine Sorge: Was nach spektakulärem Einsatz aussieht, ist nur eine Übung. Geübt wird in Uedesheim – und zwar für die Fußball-Europameisterschaft.