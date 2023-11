Kinderspielplatzprogramm für Neuss Sanierungsstau bei Innenstadt-Spielplätzen

Die zentralen Kinderspielplätze in der Innenstadt sind sanierungsbedürftig und teilweise gesperrt. Das gilt besonders für den Kinderspielplatz auf dem Platz am Niedertor. Kostenpflichtiger Inhalt Der ist seit Monaten ein Politikum und steht deshalb nicht unerwartet im Kinderspielplatzprogramm für das kommende Jahr. So wie die Spielplätze am Hamtorwall und an der Büttger Straße auch.