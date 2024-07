Kulturforum in Neuss Sanierungen der Alten Post liegen im Zeitplan

Die neue Leitung des Kulturforums wird zugleich in Personalunion die Leitung der Volkshochschule (VHS) übernehmen. Als Nachfolge von Hans Ennen-Köffers, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand eingetreten ist, hatte zunächst Marie Batzel als damalige VHS-Leiterin auch die Leitung der Alten Post inne. Nachdem sie als neue Leitung an die Kölner Volkshochschule gewechselt ist, wurde die Stelle erneut ausgeschrieben.