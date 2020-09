Katholische Kirche in Neuss : Sanierung des Glockenturms am Immaculata fertig

Neuss Seit März waren die Glocken im Turm des Klosters Immaculata nicht mehr zu hören, und sie werden auch noch etwas länger stumm bleiben. Denn obwohl die Sanierung des Turmes seit Montag abgeschlossen und auch das Gerüst verschwunden ist, muss das Geläut noch neu gestimmt werden.

Das sei immer nötig, wenn an einem Glockenstuhl gearbeitet wurde, berichtet Edeltraud Lösch, Geschäftsführerin der „Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern nach der Regel des heiligen Augustinus“. Und es wurde kräftig am Glockenstuhl gearbeitet, obwohl Lösch betont, dass die Statik nie Anlass zu Bedenken gegeben hat. „Die Glocken waren immer sicher.“ Aber die Konstruktion des Glockenstuhls war mit Eisen im Tuffstein-Mauerwerk verankert gewesen. Und das verträgt sich auf Dauer nicht miteinander, sagt Lösch. Das machte eine neue Aufhängung nötig.

1927 hatten die Neusser Augustinerinnen das Kloster gebaut, das noch heute Mutterhaus des Ordens ist. Nun war der Turm sanierungsbedürftig geworden, wie Risse, Abplatzungen, rostige Armierung und auch Feuchtigkeitsschäden zeigten. Auch die vier Engelsfiguren aus Kupferblech mussten restauriert werden. Last but not least wurde der Turm neu gestrichen. Ihre größte Sorge sei gewesen, gibt Lösch zu, dass nicht der richtige Farbton getroffen wird, und es Abweichungen zwischen Turm und Hauptgebäude geben könnte. „Aber der Maler hat seine Sache sehr gut gemacht“, sagt Lösch. Generaloberin Schwester Celina, deren Orden die Sanierung ohne Zuschüsse von dritter Seite bezahlt, freut das Ergebnis: „Jetzt hält der Turm noch einmal 100 Jahre.“