Neusser Bäder und Eissporthalle Eislaufsaison endet mit Schaumparty

Der Standort der Eissporthalle ist zur Kostenpflichtiger Inhalt Diskussion gestellt und ein Neubau am Alpenpark in Grefrath im Gespräch, doch noch wird die Halle am Südpark genutzt – wenn auch in dieser Saison nur noch bis Sonntag, 17. März. Dann verabschiedet sich die Halle mit einer Schaumparty, die um 16 Uhr beginnt, in die Sommerpause. Die Musik steuert DJ Rainer bei, und um 18 Uhr wird mit dem Einschalten der Schaumkanone das große Finale eingeläutet. Doch die Stadtwerke-Tochter NBE (Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH) hat ja noch ihre Bäder, und die bieten gerade mit Blick auf die Osterferien einiges.