Evangelische Kirche in Neuss Sie engagiert sich mit Herz und Fachwissen für die Senioren

Inzwischen ist sie gut angekommen und konnte schon einige neue Angebote etablieren: „Zweimal monatlich gibt es montags einen Kaffeeklatsch in der Friedenskirche in Norf und donnerstags in Rosellerheide in der Trinitatiskirche.“ Dabei übernehmen oft Ehrenamtliche die Ausrichtung vor Ort, Sabrina Rond behält den Überblick über die Termine und Angebote. „Die Abfrage ergab zum Beispiel, dass man Gottesdienste mit dem Diakoniestift in Norf gemeinsam feiern könnte – das werde ich angehen.“ Zudem bietet sie einmal monatlich eine offene Handy- und Computerhilfe für Senioren an, bei der Fragen rund um die digitalen Endgeräte geklärt werden können.