Gartensaison in Neuss Saatgut zum Ausleihen in der Stadtbibliothek

Das Angebot gibt es bereits seit drei Jahren, die Idee hatte einst die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Stadtbibliothek Claudia Neufurth, und funktioniert so: Interessierte können sich ein Tütchen mit Pflanzensamen in der Bibliothek ausleihen. Je früher man dies macht, desto mehr Auswahl ist noch verfügbar. Die Samen werden dann im heimischen Garten oder auf dem Balkon eingesät, gehegt und gepflegt, bis sie Früchte tragen: Dann kann sich der Hobbygärtner nicht nur über seine Ernte freuen, sondern auch über neues Saatgut. Und da das Saatgut nur geliehen war, wird ein Teil davon wieder in Tüten gepackt, beschriftet und zum Jahresende zurück in die Stadtbibliothek gebracht.