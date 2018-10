Neuss S-Bahn-Haltestelle "Am Kaiser": Dreck und Taubenkot sorgen für Ärger

Neuss Nutzer des Neusser Bahnhofs „Am Kaiser“ klagen über Taubendreck und Müll. Sie befürchten gesundheitliche Risiken. Die Deutsche Bahn sieht kein Tauben-Problem und gibt an, dass der Haltepunkt in regelmäßigen Abständen gereinigt werde.

Es gibt einen Trend namens „Urban birding“. Dahinter verbirgt sich das Beobachten von Stadtvögeln. Dieses „Hobby“ kommt ursprünglich aus Großbritannien. Auch in Neuss kann man „Urban birding“ betreiben, zum Beispiel an der Haltestelle „Neuss Am Kaiser“. Die Artenvielfalt hält sich dort jedoch in Grenzen. Dieser Haltepunkt an der Grenze zu Düsseldorf wurde lediglich von einer Spezies regelrecht in Beschlag genommen. Tauben. Eigentlich gilt die Bahn-Unterführung an der Further Straße als Sorgenkind, doch wer in diesen Tagen den Haltepunkt an der Düsseldorfer Straße begutachtet, der merkt: Dieser Ort steht dem „Tor zur Nordstadt“ in nichts nach. In den Treppengängen inklusive Geländer (festhalten ist dort undenkbar) und unter den Querbalken der Unterführung wimmelt es nur so von Taubenkot.