Neusser Bürgermeister als Schirmherr : Rund 500 Läufer beim ersten Integrationslauf

Die DJK Rheinkraft lud am Tag der Deutschen Einheit auf die Ludwig-Wolker-Anlage. Das Teilnehmerfeld beim ersten Integrationslauf war bunt gemischt.

Neuss Zum ersten Mal fand jetzt in Neuss ein Lauf statt, der ganz im Zeichen der Integration stand. Bürgermeister Reiner Breuer begrüßte die rund 500 teilnehmenden Läufer, bevor er den Startschuss für das neueste Lauf-Event im Sportkalender der Stadt Neuss abfeuerte.

„Ich freue mich, die Schirmherrschaft für den Neusser Integrationslauf übernehmen zu dürfen. Es ist mir ein persönliches Anliegen, Sport und Integration in Neuss und darüber hinaus zu unterstützen“, sagte Breuer.

Neben der DJK Rheinkraft, die auf die Ludwig-Wolker-Anlage einlud, hatten sich viele Mitstreiter organisiert, darunter unter anderem die International School on the Rhine (ISR), der Raum der Kulturen, die Malteser oder die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Sie waren mit Laufgruppen beteiligt oder boten Speisen und Getränke an. Auch die Stadt Neuss stellte mit dem Quirinus-Team und dem Team Integration zwei Laufgruppen. Vor dem insgesamt fünf Kilometer langen Hauptlauf mit 250 Teilnehmern fanden ebenfalls noch der 1500-Meter-Kinderlauf und der 400-Meter-Bambini-Lauf statt. Im Anschluss gab es ein interkulturelles Familienfest, bei dem ein DJ – bei den noch nicht restlos erschöpften Läufern – mit internationaler Musik für Stimmung sorgte. Es wurde getanzt und gesungen. Dabei gab es zur Stärkung Köstlichkeiten aus aller Welt.