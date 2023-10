Neuss hilft Kindern in Rumänien Weihnachtspäckchen-Aktion für Waisenkinder startet

Annahmestellen sind: AOK Neuss an der Oberstraße, Coiffeuer Landwehrs an der Sebastianusstraße, die Medicoreha an der Preußenstraße, der Radfachmarkt Birkenstock an der Moselstraße, die Metzgerei Büssing in Gnadental, das immer samstags von 10 bis 12 Uhr besetzte Lager des Vereins aber auch – bis zum 15. November – die Kirchen in Gnadental, Grimlinghausen, Erfttal und Uedesheim.