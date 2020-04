Am Nordbad in Neuss : Ruhiger Start für neue Fieber-Praxis

Die Praxis ist im selben Gebäude wie das Corona-Testcenter untergebracht. Foto: Janßen/Simon Janßen

Neuss Die Vorbereitungen liefen in den vergangenen Tagen auf Hochtouren, doch letztlich legten die Verantwortlichen eine „Punktlandung“ hin: Wie geplant konnte der Betrieb in der Fieber-Notfallpraxis gegenüber des Neusser Nordbads am Mittwochnachmittag aufgenommen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

Mit der neuen Einrichtung in den Räumlichkeiten über dem bereits auf Hochtouren laufenden „Test-Center Corona“ sollen insbesondere niedergelassene Ärzte, der kassenärztliche Bereitschaftsdienst, aber auch die Notaufnahmen in den Krankenhäusern entlastet werden.

Der erste Tag verlief noch weitgehend ruhig. Nur eine Handvoll Patienten wurde in der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft behandelt. „Ich erwarte aber, dass es in den kommenden Tagen und Wochen deutlich mehr werden“, sagt der Neusser Lungenfacharzt Johannes Uerscheln, der die Leitung der Fieber-Notfallpraxis übernommen hat. Schließlich müsste sich die Nachricht bei den Haus- und Fachärzten erstmal verbreiten, dass sie die Möglichkeit haben, Patienten in die neue Einrichtung zu überweisen und somit ihre eigene Sprechstunde zu entlasten.

Die neue Einrichtung am Nordbad verfügt über drei Behandlungsräume und einen kleinen Laborbereich. Weiterer Pluspunkt: Dort sind sämtliche Schutz-Materialien vorhanden, die andernorts derzeit rar gesät sind. Noch besteht das Team aus einem Arzt, hinzukommen medizinische Fachangestellte. Doch laut Uerscheln wird sich die „Mannschaft“ in Zukunft noch weiter vergrößern. Sein Appell: „Zugang zu der Notfallpraxis bekommen nur Patienten mit fieberhaftem Infekt oder deutlichen Erkältungsbeschwerden – und dies auch nur nach vorheriger Anmeldung oder Überweisung durch eine Arztpraxis“. Wer nur leichte Erkältungssymptome hat oder nur den Verdacht hegt, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, müsse abgewiesen werden. Zur Erleichterung der Anmeldung in der Fieber-Notfallpraxis durch die Haus- und Fachärzte arbeite man auch schon an der Einrichtung eines Online-Kalenders zur Terminreservierung.

Zur Rollenverteilung: Der Rhein-Kreis Neuss als zuständige Behörde für den Katastrophenschutz stellt Schutzausrüstung und übernimmt die Kosten für das nichtärztliche Personal, die Stadt Neuss wiederum stellt Räumlichkeiten, Einrichtung, WLAN und Security. Die Kassenärztliche Vereinigung übernimmt unter anderem Teile der Technik, das DRK unterstützt logistisch. Den Aufbau der kreisweit zuständigen Einrichtung koordiniert beim Rhein-Kreis der Dezernent Harald Vieten.