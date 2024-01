Zeichnung aus Neuss in der Ausstellung „Rückblende 2023“ NGZ-Karikaturist Wilfried Küfen beim Wettbewerb für Karikatur

Um das verzweifelte Warten auf die Bahn geht es in einer Zeichnung von NGZ-Karikaturist Wilfried Küfen, mit der er jetzt in der Ausstellung „Rückblende 2023 – Deutscher Preis für politische Fotografie und Karikatur“ in Berlin vertreten ist. Mehr Aktualität geht nicht in diesen Tagen – auch wenn die Zeichnung gar nicht eigens für den derzeitigen Bahnstreik angefertigt wurde. Gutes aber bleibt, der Satz gilt für herausragende Karikaturen ebenso wie für den Neusser Karikaturisten, der seit vielen Jahren regelmäßig für die Neuß-Grevenbroicher Zeitung aktuelle politische und gesellschaftliche Themen mit spitzer Feder zeichnerisch kommentiert.