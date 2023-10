Rotary Club und „Neuss hilft“ Hand in Hand für eine besondere Hilfsaktion

In einer gemeinsamen Aktion hat der Verein „Neuss Hilft“ jetzt einen vom Rotary-Club gespendeten behindertengerechten Bus an eine ukrainische Reha-Klinik senden können. Patienten mit Bewegungsstörungen und Funktionseinschränkungen oder Kampfverletzungen können damit befördert werden. Empfänger ist das Sanatorium Slavutich in der Stadt Werchnodniprowsk.