Unterstützung aus Neuss Frauenhaus öffnet indischen Witwen eine Perspektive

Der Rotary Club (RC) Neuss gehört zum internationalen Netzwerk, in dem berufstätige Frauen und Männer aktiv sind, die sich weltweit religiös und politisch unabhängig für humanitäre Ziele und Völkerverständigung engagieren. Rotary arbeitet gern mit Partnern zusammen; so auch in Tiruvannamalai. Der in Bonn ansässige und von Annelie Etter geleitete Verein Om Shanthi engagiert sich dort. Da dringender Bedarf für eine Erweiterung bestand, wurde über familiäre Verbindungen der RC Neuss angesprochen, der sich für gezielte Hilfe entschied. Angesichts widriger Umstände wie Corona-Pandemie und von Überschwemmungen begleiteter Zyklone konnte erst vor Jahresfrist mit den Bauarbeiten begonnen werden. Das Projekt wurde von der Rotary Foundation mit 15.960 Euro unterstützt; der RC Kaarst-Korschenbroich steuerte 1000 Euro bei. Die übrigen Kosten von 42.000 Euro wurden von Neusser Rotariern sowie von Freunden eines Mitglieds gespendet. Den jüngeren Witwen vermittelt Om Shanthi Arbeitsstellen oder Ausbildungsplätze; sie werden kostenlos medizinisch versorgt und ihre Kinder werden in der Ausbildung unterstützt. Auch außerhalb des Zentrums wird notleidenden Frauen geholfen; ihnen werden mit Spenden finanzierte Kühe und Ziegen geschenkt.