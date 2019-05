Diamanthochzeit in Neuss : Beim Fußball gab es den Liebes-Kick

Heinrich Müller und seine Roswitha teilen unter anderem die Leidenschaft für den 1. FC Köln. NGZ-Foto: woi. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Roswitha und Heinrich Müller aus Norf feiern am 9. Mai ihre Diamanthochzeit. Aus der flüchtigen Begegnung ist eine über 60-jährige Verbindung entstanden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Rommelfanger

Heinrich Müller hat in dieser Woche einiges zu feiern. Vor drei Tagen hat „sein“ 1. FC Köln den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft. Und am 9. Mai feiert der 80-Jährige mit „seiner“ Roswitha Diamanthochzeit. „Beim Fußball hat alles angefangen“, erzählt der Jubilar. 1957 hatte ein damaliger Arbeitskollege Hobby-Kicker Heinrich Müller „für einen Kasten Bier“ von seinem Heimatverein in Dormagen-Delrath nach Norf gelockt. „Auf einem Sportlerball in einer Norfer Turnhalle ist mir meine künftige Frau immer wieder über den Weg gelaufen – ich hatte nämlich Türdienst“, erzählt er.

Aus der flüchtigen Begegnung mit der damals 17-jährigen Norferin Roswitha Küppers ist eine über 60-jährige Verbindung entstanden. Zur Familie des Ehepaars Roswitha und Heinrich Müller, das am 9. Mai 1959 in der St.-Andreas-Kirche in Norf die kirchliche Trauung feierte, gehören zwei Töchter, zwei Enkelsöhne und der siebenjährige Urenkel Leon. Seit Weihnachten 1969 leben die Müllers in einem Haus mit großem Garten in Norf. „Um Rasen, Hecken und Vorgarten kümmern wir uns noch immer selbst“, erzählt Heinrich Müller, der 34 Jahre lang als Maschineneinrichter bei Bauer und Schaurte gearbeitet hat.