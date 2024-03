Metzgerei in Rosellerheide übernommen Die „Gulasch Ganoven“ werden sesshaft

An der Neuenberger Straße hat Stefano Casola nun den ersten festen Standort seines Start-Ups „Gulasch Ganoven“ eröffnet. Gegründet hatte er sein Unternehmen mit Foodtrailer und Gulaschkanone. An seiner Seite: Marco „Schwupp“ Maxheimer als „gute Seele der Gulaschkanone“ sowie Küchenchef Nic König. „Sesshaft“ werden sie nun in einem Ladenlokal, in dem über viele Jahre Metzgereien heimisch waren.