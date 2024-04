Raketenstation in Neuss Erster Wachhauspreis geht an Rosa Schubert

Nominiert waren Laura Kolar („Waiting for better Gods“), Mona Schulzek („Outer Space Transmitter“), Hannah Linden („Heimat“), Nura Afnan-Samandari, („The gate comes to the fore and shows the way into the drawing“), Sila Lenz („In Margine“) sowie Rosa Schubert („withinoutside, object“). Eine Jury aus auf der Raketenstation lebenden und arbeitenden Künstlern hat nun die Entscheidung getroffen, dass Rosa Schubert für ihr Werk den Wachhauspreis erhalten soll. Sie hat in ihrem Werk das Wachhaus als Objekt gesehen und Teile der Innen- und Außenwände rot gefärbt, so dass das „Drinnen und Draußen“ verschmilzt. All das soll unter der Frage stehen: „Wie kann künstlerisches Handeln die räumliche Wahrnehmung und Zuordnung erweitern oder auch auflösen?“ Das Ergebnis überzeugte die Jury.