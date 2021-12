Ausstellung in Neuss : Romaneum zeigt Zeichnungen von Christa Schöppel

Ausstellung in Neuss

Neuss Viele Zeichnungen hat Christa Schöppel mit feinem Stift gemalt und so hat die Künstlerin ihre aktuelle Schau „Nah’ dran oder mit Brille“ genannt.

Ein weiteres großes Bild zeigt Sommerimpressionen vom Meer, wenige Menschenfiguren mit Tuschestift gezeichnet laufen an der Wasserkante entlang. „Inhaltlich knüpft das an mein Thema der ganzen letzten Zeit an: Im Freien sein, Mensch, Natur, Ausgang, Spaziergang“, erzählt die Künstlerin.