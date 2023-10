Gremium in Neuss Neuer Vorsitzender für den Stadtelternrat

Der Stadtelternrat in Neuss hat einen neuen Vorstand. Bei der Delegiertenkonferenz am Donnerstagabend wurde Roman Piel zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Zweite Vorsitzende ist ab sofort Nadja Gerner. Piel ist 58 Jahre alt, lebt in Bergheim und ist als Notfallsanitäter im Rhein-Kreis Neuss tätig. Sein acht Jahre alter Sohn (Piel hat zudem zwei erwachsene Töchter) besucht die Kreuzschule in Neuss. An der Spitze eines Gremiums mitzuwirken, ist für Piel kein Neuland – so war er von 2020 bis 2021 Vorsitzender des Jugendamtselternbeirates, der die Interessen von Eltern vertritt, deren Kinder eine Kita besuchen. Dort ist Piel bis heute als Experte tätig.