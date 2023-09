Im Neusser Stadtgarten Rollstuhlfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 90 Jahre alter Mann ist am Sonntag bei einem Unfall am Franz-Kellermann-Weg schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Neusser kam um 17.45 Uhr mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl aus bislang ungeklärten Gründen vom Weg ab und stürzte etwa drei bis vier Meter tief eine Böschung hinab. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Zeugen und die der Polizei bislang namentlich unbekannten Ersthelfer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Verkehrskommissariat 1 in Neuss zu melden.