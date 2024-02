Polizei sucht Unfallbeteiligten Neusser Rollerfahrerin stürzt nach Vollbremsung

Auf der Kaarster Straße im Bereich der Kreuzung Kaarster Straße/Gladbacher Straße kam es am Freitag gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29-jährige Frau aus Neuss leicht verletzt wurde. Ein beigefarbenes Auto hatte die Kaarster Straße in Fahrtrichtung Venloer Straße befahren und kam an einer roten Ampel im Kreuzungsbereich zum Stehen. Eine Neusser, die auf einem Roller hinter dem Fahrzeug fuhr, führte nach ersten Erkenntnissen eine Vollbremsung durch. Dadurch konnte sie zwar ein Auffahren auf den Pkw verhindern, allerdings verlor sie die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad und stürzte. In Folge des Sturzes verletzte sich die Frau leicht und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.