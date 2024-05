Jetzt schließt auch Rolf’s Brasserie Neusser Restaurant-Sterben setzt sich fort

Als Ursache wird gleich eine ganze Reihe an Gründen angeführt – die bereits einige weitere Gastronomen in der jüngeren Vergangenheit in die Knie zwang. „Der umfangreiche Personal- und Fachkräftemangel – gepaart mit schlechten Arbeitszeiten – machen es uns unmöglich, Personal im Service und in der Küche zu finden. Zudem kommen noch die weiterhin hohen Energiekosten, die stetigen Preiserhöhungen bei unseren Lieferanten, der immer weiterwachsende bürokratische Aufwand, die Erhöhung des Mindestlohns und nicht zuletzt die Anhebung der Mehrwertsteuer zum Anfang des Jahres hinzu“, schreiben die Verantwortlichen.