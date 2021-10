Mappenprojekt „Wir“ in Neuss : Rolf Geisslers Grafik ist posthum erschienen

Grafiker Rolf Geissler in seinem Atelier an der Büttger Straße. Foto: Helga Bittner

Neuss Der Künstler Rolf Geissler hat seine Grafik „Hotspot: In Aucherbachs Keller ist der Teufel los“ noch kurz vor seinem Tod in der Bretagne dem Kulturamt übergeben.

In der Bretagne ist Rolf Geissler ganz plötzlich gestorben, und in der Bretagne ist er auch begraben worden. Vor mehr als drei Wochen, so plötzlich und völlig unerwartet, dass im Katalog zum Mappenprojekt kein Todesdatum vermerkt ist: „Da war schon alles gedruckt“, sagt die Kulturdezernentin Christiane Zangs, die über den Tod des Grafikers genauso traurig ist wie der neue Leiter des Kulturamts, Benjamin Reissenberger. Kurz, bevor er aufbrach, in den seit 21 Jahren am selben Ort verbrachten vierwöchigen Urlaub, hatte Rolf Geissler noch die Grafik für das Mappenprojekt „Wir“ an das Kulturamt übergeben