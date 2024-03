Namensstreit im Neusser Rat Sperling nun offiziell der letzte „echte“ Linke

Wer sich im Rat der Stadt Kostenpflichtiger Inhalt Neuss mit Recht „Die Linke“ nennen darf, war nicht mehr ganz eindeutig zu sagen, nachdem die ursprünglich dreiköpfige Fraktion zerbrochen war. Nun wurde das Thema entschieden: Links ist, wer sich da politisch sieht und einordnen möchte, „Die Linke“ aber ist künftig nur noch Roland Sperling. Er bekommt den Artikel „Die“ zurück und hat dem Bürgermeister als Vorsitzendem des Rates schon angezeigt, dass seine Fraktion, die er gemeinsam mit Thomas Schwarz von „Tierschutz hier“ bildet, mit „Die Linke/Tierschutz“ anzusprechen ist. Umgekehrt verliert die Fraktion „Die Partei/Die Linke“ ein „Die“ und firmiert künftig als „Die Partei/Linke“. Ein „die“ mehr oder weniger ist für den Fraktionsvorsitzenden Vincent Cziesla „keine Sache, über die man eine Auseinandersetzung suchen muss.“ Aber ob dieses Hin und Her im linken Spektrum auch der Rest des Rates abspeichert? Mit Klärung der Frage, wer denn nun „Die Linke“ ist, ist auch das Recht verbunden, das offizielle Parteilogo zu verwenden. Zum Beispiel im Briefkopf oder bei Ratsanträgen. Dieses Recht war bei „Die Partei/Die Linke“ ohnehin zweifelhaft, gehört doch der Fraktion seit dem Januar niemand mehr an, der auch Parteimitglied ist. Die letzten Linken waren ausgetreten, einige schlossen sich dem neuen „Bündnis Sahra Wagenknecht“ an. Zurück blieb der Ex-Bürgermeister- und Ex-Bundestagskandidat Roland Sperling, den der Kreisverband Neuss der Partei „Die Linke“ am Sonntag durch Beschluss als einzigen Vertreter im Neusser Rat anerkennt. Ganz offiziell.