Neuer Hombroich-Geschäftsführer in Neuss : „Ein Teil der großen Utopie-Reise werden“

13 Jahre lang war Rolang Nachtigäller Direktor des Museums Marta Herford. Seit vier Monaten leitet er die Stiftung Hombroich und hat schon einige Visionen für den Kulturraum. Foto: theothercara

Interview Neuss Seit Januar hat die Stiftung Hombroich einen neuen Geschäftsführer. Er erinnert sich an seinen Start und verrät, warum Hombroich wie eine Utopie ist.

Herr Nachtigäller, die ersten Monate als neuer Hombroich-Geschäftsführer sind vorbei. Wie blicken Sie jetzt auf ihren Start zurück?

Roland Nachtigäller Ich habe mitten im Winter angefangen, das ist gerade auf der Raketenstation eine besondere Zeit. Insofern fand ich das als Startpunkt sehr schön, weil man das Gefühl hat, dass man in einem Moment der Ruhe beginnt und sich in die Aktivitäten einfinden kann. Das war aber nur ein Gefühl, tatsächlich war es im Arbeitsalltag genauso dicht gepackt und vielfältig, wie man es in anderen Jahreszeiten auch hat.

Was waren Ihre ersten Handlungen?

Nachtigäller Mir ging es darum, erst einmal mit den Menschen hier zu sprechen und zuzuhören. Man ist nie gut beraten, von Anfang an seine Ideen durchsetzen zu wollen – nach dem Motto: „Ich bin jetzt hier und weiß alles ganz genau“. In den ersten beiden Monaten habe ich viel mit den Mitarbeitenden gesprochen, die Ateliers besucht und die Gebäude angeschaut. Wir haben 42. Allein in jedem einmal drin gewesen zu sein, und seine Geschichte kennenzulernen ist zeitintensiv und noch nicht einmal ganz abgeschlossen.

Gab es dabei schon etwas, das Sie überrascht hat?

Nachtigäller Ich war überrascht, wie tief die Archivstruktur der Stiftung ist, wie viele Schätze sich hier verbergen, die die Öffentlichkeit gar nicht kennt. Es wird eine große Aufgabe sein, die Dinge sichtbar zu machen. Was man auch nicht unbedingt erwartet ist, dass hier so viele Dinge passieren, die nicht auf die ganz große Öffentlichkeit abzielen: kleine Gesprächsrunden, Forschung, Interventionen, Gastaufenthalte, die Menschen immer wieder mit einbinden und an denen man merkt, dass das hier auch ein lebendiger Arbeitsort, eine Art kulturelles Labor, ist.

Dagegen sind die Eröffnungswochenende im Kulturraum Hombroich im Fokus der Öffentlichkeit. Wie haben Sie das erlebt?

Nachtigäller Ich war beeindruckt, wie viele Menschen den Weg hier heraus finden und habe gesehen, wie viel Potenzial immer schon vorhanden ist. Beeindruckend ist auch die Vielfalt: Die Raketenstation und die Insel Hombroich sind schon sehr komplex gedacht. Aber wenn man dann noch die Langen Foundation und die Skulpturenhalle von Thomas Schütte dazurechnet, ist das ein sehr breites künstlerisches Spektrum. Hinzu kommt das Kirkeby Feld und das Feld-Haus. Was ich sehr begeisternd und inspirierend fand: Man ist viel draußen, kann ganz viel sehen und erleben, Menschen treffen und sich am Wegesrand in ein Gespräch verwickeln lassen. Anderseits war der Samstag ein sehr kalter, teilweise von kurzen Schauern begleiteter Tag. Das Wetter beeinflusst viel und lässt sich nicht planen. Man muss akzeptieren, dass nicht alles vorhersehbar ist. Das ist ein schöner Lernprozess, weil man das Gefühl hat, es gibt Schicksal oder Glück – Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, die aber zum künstlerischen Leben dazu gehören. Zu erleben, wie man hier denkt und plant, war für mich sehr anregungsreich.

Gibt es eine Situation, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Nachtigäller An eben diesem Wochenende haben wir die neue Sammlungspräsentation im Atelierhaus auf der Insel Hombroich eröffnet. Sehr nachdrücklich in Erinnerung ist mir die Zeit geblieben, die ich mit Georg Schmidt hatte, der diese Ausstellung zusammengestellt hat. Zu erleben, wie jemand diese immense Sammlung, die einen Zeitraum von rund 7000 Jahren umspannt und die aus allen möglichen Artefakten, Kunstwerken und Kulturprojekten besteht, auch anhand biografischer Erfahrungen im Blick haben kann, war beeindruckend. Für mich, der mit staunenden Augen auf die immensen Bestände guckt, war das eine unglaubliche Inspiration.

Sie saugen aktuell alles über Ihre Umgebung auf?

Nachtigäller Ja, tatsächlich. Gerade bin ich mit Oliver Kruse, Vorstandsvorsitzender und einer derjenigen, die von Beginn an mit dabei waren, diskutierend durch die Felder gelaufen. Wir haben uns die Standorte der ehemaligen Kaserne und Abschussrampe angeguckt, die ja auch zu dem früheren Nato-Gelände gehörten, aber nicht mehr zu unserer Stiftung. Man taucht in die Geschichte ein und kriegt einen Eindruck, wie das Anfang/Mitte der 60er Jahre gedacht war.

Wie erleben Sie das Interesse an der geschichtlichen Seite der Raketenstation?

Nachtigäller Es gibt ein großes, lebendiges Interesse. Es ist ja immer dieses Spannungsfeld gewesen, in dem die Stiftung Insel Hombroich agiert hat. Einerseits die Stille – dazu gehört auch das „Nicht- Kommunizieren“: Also, dass man nicht immer sofort einordnen kann, wo kommt etwas her, wo gehört es hin? Andererseits agiert man an Orten, die Geschichte haben und Fragen provozieren. Das führt dazu, dass Menschen mehr darüber wissen wollen. Ich glaube, es wird eine große Aufgabe bleiben, dieses Gleichgewicht zu halten. Dieses stille, auf die eigene Erfahrung bezogene Rezipieren und gleichzeitig aber auch etwas über diesen Ort zu erzählen. Ob das in Führungen oder in einer kleinen Broschüren geschieht, das ist eine offene Sache. Aber ich spüre sehr stark, dass es vielleicht gerade in dieser Zeit einen Bedarf danach gibt, etwas mehr zu erfahren und seine Fragen los zu werden.

Welche weiteren Visionen haben Sie für Hombroich?

Nachtigäller Das ist schwer zu beantworten, das große Pfund von Hombroich ist, dass es selbst eine Vision ist – oder weiter gefasst eine Utopie. Eine Utopie aber ist nicht zu erreichen, sondern ist immer nur auf dem Weg dahin, auch weil sich die Gesellschaft stetig weiterentwickelt. Mein Ziel ist es, am Ende das Gefühl zu haben, ein Teil der großen Utopie-Reise gewesen zu sein. Das ist verbunden mit dem Anspruch, das Ganze am Leben zu erhalten, aber auch neue Energien einzubringen.

Zum Beispiel?

Nachtigäller Die Bereiche Wissenschaft und Philosophie, möglicherweise auch Religion, sind Aspekte des geistigen Lebens, die im Konzept der Raketenstation mitgedacht waren, aber gerade nicht so sehr im Vordergrund stehen. Da kann man noch einmal überlegen, wie man neue Impulse setzen kann. Das gilt auch für die Musik: Wie kann man den Bereich so weiterentwickeln, dass er ähnlich wie die Bildende Kunst am Puls der Zeit bleibt. Überhaupt geht es darum, Hombroich nicht in seiner Historie verhaften zu lassen, sondern in die Zukunft zu denken. So, dass Hombroich der Ort ist, an dem vorgedacht wird und der Maßstäbe und Impulse für eine größere Öffentlichkeit setzt.

Wie verstehen Sie die Utopie?

Nachtigäller Ich verstehe die Utopie als Einheit von Kunst und Leben, in der die Trennung von Arbeit und Privatleben so weit aufgehoben wird, dass die Kunst das Verbindungsglied ist. Und dass sich diese Verbindung in Werken, Ereignissen und Gebäuden manifestiert. Da das aber immer wieder konterkariert wird, durch praktische Dinge – das Kind muss zur Schule, ich werde gebrechlich, mein Leben hat andere Perspektiven als das, was es hier bräuchte – kann man sich dem nur annähern.

Welche Rolle spielen die Besucher in der Utopie?

Nachtigäller Im besten Falle spazieren sie nicht einfach hindurch, sondern nehmen teil. Man öffnet Räume, so dass sie sich einlassen.

Sie haben in einer herausfordernden Zeit angefangen: Neben der Corona-Pandemie gibt es auf der Insel Hombroich auch eine große Baustelle und dann gilt es für Sie, Stellen zu besetzen. Wie gehen Sie damit um?