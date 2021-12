Stiftung Insel Hombroich : Ein Denker und Macher

Roland Nachtigäller am Siza-Haus. Foto: Helga Bittner

Neuss Ab 1. Januar ist Roland Nachtigäller Geschäftsführer der Stiftung Insel Hombroich. Schon seit vielen Wochen reist er einmal wöchentlich an, um Künstler und Kunst kennenzulernen.

Viele Jahre ist es her, dass drei Studenten aus Kassel von der Eröffnung des Museums Insel Hombroich hörten und beschlossen: Da müssen wir hin. Roland Nachtigäller war damals dabei, gehörte zu jenen drei, die im alten VW-Bus nach Neuss reisten, sich für die Maxime des Hombroich-Gründers Karl-Heinrich Müller, „Kunst parallel zur Natur“, begeisterten und es aufregend fanden, dass die Kunst als ein Ort existiert. Und doch: Es brauchte mehr als 30 Jahre, bis der damalige Student der Kunst, visuellen Kommunikation, Germanistik und Medienpädagogik zurückkehrte, als neuer Geschäftsführer der Stiftung Insel Hombroich.

Auch wenn der 60-Jährige sich an den damaligen Ausflug noch genau erinnern kann – von einem „zurück zu den Wurzeln“ mag er nicht sprechen. Lieber von der „Verlängerung von parallelen Interessen“ oder dem „Anknüpfen an ein Engagement, das mich immer beschäftigt hat“. Denn der Noch-Chef des Marta in Herford, jenem Museum, das Jan Hoet 2003 gegründet (und 2005 eröffnet) hat, sieht im Konzept Hombroich das „Optimum, wie Kunst und Gesellschaft zusammenkommen“. Und das ist etwas, was er schon immer aufregend fand und als Teil seiner Arbeit begreift.

Info 45 Mitarbeitende hat die Stiftung heute Laufbahn Roland Nachtigäller wurde 1960 in Dortmund geboren, ist verheiratet, seine Frau ist Lehrerin, die Tochter ist gerade erst nach der Schule ausgezogen. Er ist Kunstwissenschaftler und Ausstellungsmacher, hat 2009 als künstlerischer Direktor das Museum Marta Herford übernommen. Sein (bis 2023 verlängerter) Vertrag läuft aus. Hombroich Nach Ulrike Rose und Frank Boehm ist Roland Nachtigäller der dritte hauptamtliche Geschäftsführer. Die Stiftung Insel Hombroich wurde von Karl-Heinrich Müller, dem Rhein-Kreis und der Stadt Neuss 1996 gegründet. Heute hat sie rund 45 Mitarbeitende, inklusive der „Geringfügig Beschäftigten“. Außerdem kümmern sich rund 40 Freiwillige und Ehrenamtliche um das Museum Insel Hombroich und die Raketenstation. Vorsitzender der Stiftung ist Oliver Kruse.

13 Jahre lang hat er das Marta in Herford geführt – und in dieser Zeit nicht einziges Mal etwa mit Graffiti am Gehry-Gebäude zu kämpfen gehabt. „Es ist, als ob jeder wusste: Das Haus verliert viel“, sagt er nachdenklich und erzählt dann, dass er auf der Museumsinsel das Gleiche erfahren hat. „Die Architektur strahlt aus“, sagt er, „dort wird auch der Geist des Ortes gern respektiert.“

Doch nicht nur die Zeit als Museumsdirektor, sondern auch die im Leitungsteam der „documenta IX“ (1991) habe ihn geprägt, gibt er zu. Das „gemeinsame Denken mit Künstlern“ sei ihm immer wichtig gewesen und immer noch wichtig, sagt er, der als freier Ausstellungsmacher und Autor an zahlreichen Projekten im In- und Ausland beteiligt war. Überhaupt mag er das Wort „Macher“, ersetzt es vielleicht noch durch „Ermöglicher“, ganz gewiss aber nicht durch „Kurator“. Er arbeitet für Künstler – so sieht Nachtigäller sich und seinen Beruf, hat das schon als Museumschef des Marta gelebt und wird dies auch als Geschäftsführer der Stiftung tun

Dass Künstler eher als schwierig gelten, oft ihren eigenen Kopf haben und eigene Vorstellungen durchdrücken wollen, schreckt ihn nicht. Auch nicht der Umstand, dass sein Vorgänger im Hombroich-Amt unter anderem an den Künstlern gescheitert sein soll. „Ich gehe für mein Leben gern in Ateliers“, sagt Nachtigäller, hat viele schon besucht und weiß zudem, dass „Künstler oft in einer eigenen Welt unterwegs sind“. Wobei er es spannend findet, diese Welt zu betreten, und findet sogar: „Das ist das Schönste an meinem Beruf.“ Derzeit ist der Kunstwissenschaftler und Ausstellungsmacher noch dabei, die Museumsinsel und die Raketenstation zu erkunden. „Mit Sicherheit wird es auch noch das erste Jahr dauern, bis ich wirklich eindringe“, sagt er und ergänzt: „Es gibt so viele Sammlungen. Das Ganze hat eine Tiefe, die von außen gar nicht zu erkennen ist!“

So werden ihm als Geschäftsführer nicht nur die Baubegleitung auf der Museumsinsel abverlangt, sondern etwa auch die Besetzung wichtiger Stellen wie die des Archivleiters und des Landschaftsgärtners. Nicht weniger wichtig für ihn aber ist das Angehen von Fragen: „Wie kann man die interdisziplinäre Vielfältigkeit sichtbar machen? Wie gehen wir mit den Besuchern um? Was können wir tun? Wie kommunizieren wir?“

Nachtigäller will die Stiftung nach vorne bringen. „Es gibt keine Tabus“, sagt er, keine Beschränkung im Denken. „Aber einen Geist des Ortes, und der ist sehr mächtig.“ Ein Spagat wird das, aber Nachtigäller ist davon überzeugt, dass man über alles diskutieren, wenigstens reden kann. Ohne gleich an Möglichkeiten der Umsetzung zu denken. Er will keine Denkverbote, nichts unter „Wachs- und Konservierungsmittel packen“. Er selbst sei „mit Leib und Seele Zeitgenosse“, sieht zudem die Chance, in Hombroich jene Formate, die den Kulturraum prägen, egal, ob es Literatur, Musik oder Kunst ist, weiterzuentwickeln.