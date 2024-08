In beide Richtungen gesperrt Rohrbruch setzt Kreisstraße in Neuss unter Wasser

Neuss · Ein Rohrbruch an einer Haupttrinkwasserleitung beschäftigt die Kreiswerke Grevenbroich aktuell an der K30 in Neuss. Der betroffene Abschnitt ist in beide Richtungen gesperrt, am Dienstag wird über das weitere Vorgehen gesprochen.

05.08.2024 , 17:21 Uhr

10 Bilder So laufen die Arbeiten nach dem Rohrbruch an der K30 10 Bilder Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen Redakteur Neuss