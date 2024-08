Neusser Schmuck für den guten Zweck Nüsser Perlkes für Nüsser Röskes

In einer fröhlichen „Sektrunde“ trafen sich am Dienstagabend zehn Frauen im Store No 16, um „Nüsser Perlkes für Nüsser Röskes“ zu fertigen. Die Armbänder mit der Rose sollen zum Must Have für die Damen beim diesjährigen Schützenfest werden. Und: Sie dienen dem guten Zweck, denn der gesamte Verkaufserlös kommt dem Verein „Schützen gegen Krebs“ zugute, den Marc Hillen in seiner Amtszeit als Schützenkönig gegründet hatte.