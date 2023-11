Entscheidung des Verwaltungsgerichts Römisches Legionslager in Neuss ist ein Bodendenkmal

Zur Begründung heißt es: „Das 25 Hektar große Lager ist bedeutend für die Geschichte von Neuss und die Region Niederrhein sowie für die Geschichte der militärischen Lager und für das Leben und Handeln der in ihn wohnenden und arbeitenden Menschen.“ Es repräsentiere einen herausragenden Teil der römischen Grenzbefestigung am niedergermanischen Limes in der Zeit des 1. Jahrhunderts n. Chr. Die epochalen Grabungen hätten erstmals einen weitgehend vollständigen Grundriss des Legionslagers erbracht, der bis heute die Vorstellungen vom Erscheinungsbild eines römischen Legionslagers präge. „An der Erhaltung des Lagers besteht aus wissenschaftlichen Gründen ein öffentliches Interesse“, heißt es. So habe es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weder durch die modernen Überbauungen noch früheren Ausgrabungen seine Denkmaleigenschaft als großflächiges Gesamtdenkmal verloren. Auch wenn es in Teilen beeinträchtigt und zerstört sei, sei es mit den die Denkmaleigenschaft begründenden Merkmalen im Wesentlichen noch vorhanden und könne die ihm zugedachte Funktion, Aussagen über bestimmte Vorgänge oder Zustände geschichtlicher Art zu dokumentieren, weiterhin erfüllen. Es komme daher nicht darauf an, ob auf den – dicht bebauten – Grundstücksparzellen der Kläger noch Denkmalsubstanz im Boden verborgen ist.