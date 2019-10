Nahversorgungszentrum in Neuss : Der Römerpark soll wachsen – auch mit einem Hotel

Nordstadt Auf rund 12.000 Quadratmeter sollen Gewerbe, Büros und Gastronomie einziehen.

Der Römerpark soll in Zukunft mit einem deutlich größeren Angebot locken. Denn auf dem Areal des Nahversorgungszentrums in der Nordstadt ist noch Platz – und der soll genutzt werden. Das Unternehmen RMI Immobilien plant dort gleich zwei neue Gebäude. Manfred Reichholf, Geschäftsführer von RIMI Immobilien, betont, dass das Grundkonzept steht. „Jetzt geht es an den Feinschliff“, sagt er. Basierend auf einer Machbarkeitsstudie soll in zwei- bis viergeschossiger Bauweise neuer Raum für Gewerbe, Dienstleistungen, Büros und Gastronomie geschaffen werden. „Die Mietfläche wird rund 12.000 Quadratmeter betragen“, erklärt Reichholf. Zudem sollen 200 zusätzliche Stellplätze entstehen. Eine Bauvoranfrage soll in Kürze bei der Stadt eingereicht werden.