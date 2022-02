Glistening Leotard aus Neuss : Rockmusik mit Kurzfilmkunst im Hitch

Neuss Die Neusser Band „Glistening Leotard“ verbindet Rockmusik mit Kurzfilmkunst: Schon im Januar ist ihre neue CD „Alter Ego“ erschienen. Neun Geschichten drehen sich um Dualität und werden nun im Hitch-Kino präsentiert.

Erschienen ist die neue CD der Neusser Band „Glistening Leotard“ bereits im Januar, die Premiere der dazugehörigen Videos ist nun am Samstag, 12. März, im Kino Hitch: Die Musiker versprechen ein einstündiges audiovisuelles Gesamtkunstwerk mit Filmen von und mit Jasmin Angst, Antonia Bischke, Der Restless-Rosie-Crew (Jolien Bytomski und Jonathan Schippmann), Ella Fröhlings, Ralf Gemein, Rosa Hammes, Klaus Richter, Reiner Scharlowsky, Kai Steckmann, Celine Stillger, Lino Thomas, Sayo Veltmann.

Seit Jahren ist das Markenzeichen der Band, dass sie bei ihren Auftritten unterschiedliche Kunstformen parallel nutzen und so neue Mixturen schaffen. „Alter Ego“ heißt nun ihre siebte CD, die, so kündigt es die Band an, sogleich die letzte sein wird. Darauf werden neun Geschichten von Dualität erzählt: Liebe und Schmerz, Angst und Befreiung, Sorge und Hoffnung, Gedeihen und Verderben.