Jubiläumssession für den Karnevalsausschuss Neuss hat ein neues Prinzenpaar

Man nahm die Jahreshauptversammlung außerdem zum Anlass, die vergangene Session Revue passieren zu lassen. „Auch, wenn die letzte Session sehr kurz war, konnten wir alle jeden Augenblick genießen“, sagte Picker. „Unser Prinzenpaar Prinz Sebastian I. Coenen und Novesia Kira I. Tinnefeld konnte in gerade einmal 42 Tagen im Jahr 2024 bei vielen Auftritten die Säle und sozialen Einrichtungen begeistern.“ Unter dem Motto „Nüss is bunt – Fastelovend jeht et rund“ fanden wieder viele kleine und große Veranstaltungen, vom Hoppeditzerwachen über die Prinzenpaarproklamation bis hin zu den Sitzungen der Vereine, statt. Gekrönt wurde die vergangene Session wieder durch den Kappessonntagszug. Andreas Picker berichtete: „Nach dem Umzug in die neue Wagenbauhalle waren wir gespannt, ob der Transfer einwandfrei funktioniert. Aber das Zugleiterteam hat wieder großartige Arbeit geleistet und wir konnten einen gut besuchten und tollen Kappessonntagszug feiern.“