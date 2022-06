Rheinisches Landestheater Neuss : Diese Premieren gibt es in der neuen Theater-Spielzeit

Rheinische Landestheater Plakate zur Spielzeit 2022/2023 Foto: Rheinisches Landestheater

Neuss Das Rheinische Landestheater stellt seinen neuen Spielplan für die Saison 2022/23 vor. Elf Premieren wird es geben - mit einer möchte es auch beim Shakespeare-Festival im nächsten Jahr mitmachen.

Es ist vielfach interpretierbar – das neue Motto der nächsten Spielzeit im RLT. „Was ist mit mir geschehen?“ heißt es und meint genau das, „worum es uns geht“, sagte Eva Veiders als stellvertretende Intendantin, „denn aktuell stellt sich genau dieses Gefühl als postpandemisch ein“. Diese „Umbruchsituation“, Kostenpflichtiger Inhalt wie Intendantin Caroline Stolz erklärte, sei auch das, was den Spielplan 2022/23 ausmache.

Der neue Spielplan wurde von Intendantin Caroline Stolz präsentiert. Foto: Simon Hegenberg

Dabei stammt der Satz von Gregor Samsa, jenem Mann aus Franz Kafkas Stück „Die Verwandlung“, der morgens aufsteht und feststellt, dass er sich zu einem „ungeheueren Ungeziefer“, zu einem Käfer, gewandelt hat. Anfangs mag er diese Metamorphose nicht, mit der Zeit aber akzeptiert er sie. „Wir zeigen das, was wir für wahr halten“, sagte Veiders entschlossen, „denn die Gesellschaft läuft auseinander.“ Aber sie ergänzt auch fast leise: „Vielleicht irre ich mich auch.“

Info Wiederaufnahmen im Landestheater Wiederaufnahmen Das Hauptmann-Stück „Die Ratten“ wird auch in der neuen Spielzeit gezeigt. Ebenso wie der Liederabend „Ewig jung“, „Der Trafikant“, „Woyzeck“@WhiteBoxX und „Lichter der Großstadt“. Zahlen Auch wenn es pandemiebedingt von den Abstecher-Orten im Jahr 2022 und vor allem 2021 viele Absagen gab, bleibt RLT-Intendantin Caroline Stolz optimistisch und spricht bereits jetzt davon, dass die „Zahlen für 2022/23 im Durchschnitt über denen von (der Vor-Vorgängerin, d. Red.) Bettina Jahnke liegen“.

September So wird also das Stück auch die nächste WhiteBoxX bespielen, am 16. September ist die Premiere in einer neuen Bearbeitung von Thomas Maria Peters (der auch die Regie führt) vorgesehen. „Er konzentriert sich auf die Geschwister“, sagt Veiders, auf Grete und Gregor Samsa, aber sie verspricht, dass „die ganze Geschichte erzählt wird“. Gespielt wird der männliche Part in von einem „Neuen“ des Ensembles. Von Anton Löwe, sagt die Intendantin, der Absolvent der Leipziger Hochschule für Musik und Theater besetzt „eine Position, die bislang vakant war“. Schauspielerin Anna Lisa Grebe hingegen verlässt das RLT, um an einem Clownseminar teilzunehmen, sagt Stolz weiter, für sie kommt Fenna Benetz, die das RLT durch das zentrale Vorsprechen gefunden hat, und für Ulrich Rechenbach, der zusammen mit seiner Frau in die USA geht, kommt Simon Rußig. „Ihn habe ich schon länger im Visier“, sagte Stolz lächelnd, „nun aber hat es geklappt.“

Eva Veiders, stellv.Intendantin, erklärt das Motto. Foto: Simon Hegenberg

Am 10. des Monats geht es aber schon los, mit „Power“, einem Stück von Verena Güntner, das von Ekat Cordes und Eva Veiders für die RLT-Bühne zurechtgeschrieben wurde. Dabei geht es um einen Hund namens „Power“, der verschwunden ist und von Kindern gesucht wird. „Aber es wird im Abendspielplan gezeigt“, betonen Stolz und Veiders, „es spielen Kinder mit, aber es ist kein Stück für Kinder.“ Denn es geht um Macht, um soziale Kälte und die Normalität des rechten Denkens.

Nach der „Verwandlung“ am 16. steht am 24. September das Stück „Die Wahrheiten“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz in der Regie von Tom Gerber auf dem Spielplan. Ein „Konversationsstück“, sagt Stolz, in dem einem Pärchen per SMS die Freundschaft aufgekündigt wird. „Sehr unerwartbar und mit erstaunlichen Wendungen“, sagt Stolz.

Oktober Die „Schneekönigin“ in der Fassung von Hausautor und -dramaturg Olivier Garofalo und Evelyn Nagel hat am 23. Premiere. Natürliche fußend auf dem Märchen von Hans Christian Andersen. Thomas Goritzki wird das Stück für die ganze Familie inszenieren.

Mit „Die Biene im Kopf“ inszeniert Caroline Stolz selbst ein „geschlechtlich offenes“ Stück von Roland Schimmelpfennig am 29. Oktober. Ein vernachlässigtes Kind flüchtet sich in ein Videospiel mit sechs Level, erzählt sie, „Es ist traurig, gut geschrieben und hat viel Sprachwitz.“ Das Stück sei für das „problematische Zwischenalter“, gedacht, sagt Veiders, „für die, die zu alt für das Familienstück, aber zu jung für den Abendspielplan sind.“ Deswegen liegt die Altersempfehlung des Kinderstücks bei 9+.

November Lustig geht es im RLT zu am 5. November. Goldinis „Diener zweier Herren“ ist die Basis für die Komödie „Ein Mann zwei Chefs“ von Richard Bean. Mit Musik, und verlegt ins Brighton der 1960er Jahre, Philipp Moschitz (“Shockheaded Peter“ am RLT) wird das Stück inszenieren. Eine Skiffle-Band wird die Vorstellung begleiten.

Januar Nach der Weihnachtspause geht es am 7. Januar mit einem Liederabend weiter. „Und immer wieder geht die Sonne auf“ betitelt Eva Veiders diesen Abend und verspricht eine Mischung aus Popsongs, Chansons und Schlagern.

Am 21. Januar schließlich hat jenes Stück Premiere, mit dem sich das RLT auch um das Shakespeare-Festival im Globe bemüht: „Hamlet“. Stolz wird das Stück um den Zauderer inszenieren.

März Ein Klassenzimmerstück präsentiert das RLT ab 4. März mit „Der Entstörer“ von Ursula Kohlert. Inszeniert wird die Uraufführung über den Verschwörungsmythenanhänger Jonas von Frances von Boeckel. „Sie ist auch in Kontakt mit der Autorin“, sagen Veiders und Stolz.

„Peer Gynt“ von Hendrik Ibsen, diese „große Lebensgeschichte und unfassbar modern“ (Stolz), hat in der Regie von Tom Gerber am 11. März Premiere. Ein Ensemble-Stück, wie die Intendanz schon jetzt weiß, geplant sind sechs Schauspieler, „aber es können auch acht werden“.