Landestheater in Neuss : Kabarettveranstaltungen werden ersatzlos gestrichen

Die A-Capella-Band Basta trifft es als erstes: Ihr Auftritt im RLT am 30. September ist abgesagt. Foto: Basta/Area Entertainment

Neuss Den vielen Kartenwünschen für die Vorstellungen in seiner Kabarett-Reihe „neusspunktacht“ kann das Landestheater nicht nachkommen: Corona macht einen Strich durch die Rechnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Rheinische Landestheater sagt nach langem Hin und Her nun doch alle Kabarettvorstellungen ab, die in der Reihe „neusspunktacht“ in dieser Saison geplant gewesen sind. „Aufgrund der aktuellen Vorgaben vom Land NRW wäre zur Zeit eine Belegung unseres Schauspielhauses nur für 250 Besucher möglich“, heißt es in einer Stellungnahme des Theaters an der Oberstraße. Die Kabarettvorstellungen seien jedoch bisher weit über diese Personenanzahl gebucht.

Die Absage betrifft folgende Künstler und Gruppen: Basta am 30. September, The Neuss of Germany am 17. November, Hagen Rether am 1. Dezember (war der verschobene Termin vom 1. April dieses Jahres), Konrad Beikircher am 16. Dezember, Jürgen Becker am 21. Dezember (verschoben vom 19. Mai 2020) und Carmela de Feo am 31. Mai 2021 (vormals 9. Juni 2020).

Die unterschiedlichsten Szenarien habe das Theater in Absprache mit den Agenturen der Künstler durchgespielt, heißt es weiter, „um die Künstler dennoch präsentieren zu können, aber weder wollten wir Teilen des Publikums den Besuch verwehren noch ist es möglich, zwei Vorstellungen unter Berücksichtigung der aktuellen Covid19-Auflagen an den geplanten Terminen nacheinander durchzuführen.“ Das RLT müsse deshalb die Vorstellungen ersatzlos absagen (Ticketbesitzer melden sich unter 02131 269922 oder per Mail an e.bell@rlt-neuss.de).

(NGZ)