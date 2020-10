Landestheater Neuss : RLT startet eine neue Reihe für Zuschauer

Info Das Team von „TheaterAktiv“ im RLT hofft mit der Reihe „Vorstellung Plus“ einen stärkeren Austausch zu erreichen. Sie steht unter dem Motto „Höher, schneller, reicher“.

Am Montag startet das RLT eine neue Reihe. „Vorstellung Plus – Theater aktiv gestalten“ ist der Titel, von| 18 bis 19.30 Uhr und 20 bis 21.30 Uhr im oberen Foyer. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Zuschauer, die nach der gesehenen Inszenierung noch selbst aktiv werden wollen. Bei „Vorstellung Plus“, so heißt es vom RLT, „nähern wir uns mit theaterpraktischen Übungen den gesehenen Stücken an, improvisieren selbst kleine Szenen oder spielen mit Textvorlagen aus den Vorstellungen“. Dadurch entstehe ein Austausch, sodass Eindrücke aus der eigenen Arbeit und den gesehenen Stücken direkt verarbeitet werden könnten.