Keine Premiere, keine Gastspiele : RLT sagt alle Shakespeare-Aufführungen coronabedingt ab

Neuss Die Corona-Pandemie wirbelt die Pläne des Rheinischen Landestheaters (RLT) durcheinander: Aufgrund eines Corona-Falls können die geplanten Stücke nicht stattfinden.

Für dieses Wochenende war im RLT die Premiere von „Shakespeare‘s Love But Marriage“ geplant – bereits am Donnerstag sollte es eine passende Soirée geben. Beide Veranstaltungen mussten nun kurzfristig abgesagt werden. Der Grund: Innerhalb des Ensemble ist ein Corona-Fall aufgetreten. „Wir haben noch abgewartet, ob sich die Person am Wochenende freitesten kann“, sagt die Intendantin Caroline Stolz, „da sie weiterhin Symptome hatte, war das aber nicht möglich.“ Einen Nachholtermin wird es – zumindest in dieser Spielzeit – nicht geben, auch alle geplanten Shakespeare-Auftritte in anderen Städten hat das RLT abgesagt. Das hat vor allen Dingen organisatorische Gründe: Eine Woche vor der Premiere wäre das Stück in seine intensive Probenphase gegangen. Die fällt nun aus und lässt sich nicht so leicht nachholen. In der aktuellen Spielzeit gebe es nämlich durch zuvor coronabedingt verschobene Premieren ungewöhnlich viele Produktionen, sodass der gesamte Zeitplan eng getaktet sei. „Unsere Disponentin hat in dem Kalender keine Chance gesehen, eine volle Woche nachzuholen“, sagt Caroline Stolz. Auch eine Umbesetzung der Rolle sei aus dispositionellen Gründen nicht möglich gewesen. Schweren Herzens sei so die Entscheidung gefallen, auch alle Shakespeare-Gastspiele abzusagen. „Wir hätten das Stück gerne gezeigt, aber da hat uns Omikron einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt die Intendantin.