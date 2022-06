Rheinisches Landestheater Neuss : RLT-Förderverein würdigt Preisträger Ledun und Grebe

Neuss Philippe Ledun und Anna Lisa Grebe haben den RLT-Förderpreis erhalten. Die Leistungen der beiden Ensemblemitglieder wurden bei der Preisverleihung gewürdigt.

Preisträger des Jahres 2022 wurde Philippe André Ledun (29), der erst seit der Spielzeit 2019/2020 zum festen Ensemble des RLT gehört. Joachim Rulfs bezeichnete ihn in der Begründung als „Wundertüte an Fähigkeiten“. Tatsächlich hat der Schauspieler in seiner kurzen Zugehörigkeit eine Vielzahl an begeisternden Rollen übernommen, so auch in der aktuellen Inszenierung „Die Ratten“.