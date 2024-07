Unimog-Generalvertretung in Neuss Ein Spielplatz für große Jungs

Wer oder was ist Unimog? Auf diese Frage müssen sich Bewerber einstellen, wenn sie an der Adresse Am Kirchenmorgen 3 ein Vorstellungsgespräch haben. Richtige Antwort: Universal Motor-Gerät. Ganz falsch wäre auch der Name RKF Bleses nicht, denn dieses Unternehmen, das durch Fusion von drei Unternehmen entstand, die fast zeitgleich in Köln, Münster und Bielefeld gegründet wurden, steht seit 75 Jahren für den Unimog. Den nennt RKF-Geschäftsführer Henrik Krenc das „Schweizer Taschenmesser unter den Nutzfahrzeugen“.