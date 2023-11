Rita-Süssmuth-Realschule in Neuss Ein Logo mit besonderer Botschaft

Die Realschule Holzheim, die Mitte Oktober in ihre neuen Räumlichkeiten in Gnadental zog, führt seitdem den Namen der ersten Neusser Ehrenbürgerin Rita Süssmuth. Ein neuer Name muss entsprechend präsentiert werden – und das gelingt nun mit einem neuen Logo, das jetzt feierlich enthüllt wurde. Es zeigt die Initialen von Rita Süssmuth und der Realschule (RS). Gleichzeitig bilden die Buchstaben eine Straße. Diese soll den gemeinsamen Weg von Schülern und Lehrern darstellen, wie Schulleiterin Sandra Klüser-Hanné erklärt und fügt hinzu: „Dieser ist nicht immer gerade und nicht immer leicht, aber auf diesem gemeinsamen Weg machen wir unsere Schüler stark!“